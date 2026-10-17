Барселона изравни 58-годишен рекорд на Реал Мадрид

Барселона победи Бетис с 5:2 като гост и записа девета поредна победа от началото на сезона. По този начин каталунците изравниха постижението на Реал Мадрид от 1968-69 за най-добър старт в Ла Лига. Тимът на Ханзи Флик събра пълен актив от 27 точки и имат аванс от 5 пред Атлетико Мадрид.

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Въпреки че спечели с разгром, Барса имаше най-трудния си мач досега. Ключовият момент дойде в 54-ата минута, когато Факундо Бернал посегна да удари с глава Ламин Ямал и получи директен червен картон. Преди това през първото полувреме гол на Джовани Ло Селсо за 2:2 бе отменен заради игра с ръка доста по-рано в атаката.

Барселона продължава да има само победи - 11 от 11 срещи във всички турнири. Всичко това идва седмица преди дербито с Реал Мадрид, което ще е на 25 октомври (неделя) от 22:00 часа в каталунската столица. Преди това във вторник отборът на Ханзи Флик ще гостува на Пари Сен Жермен в Шампионската лига.