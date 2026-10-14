Реал Мадрид възкръсна от мъртвите срещу Рома в Шампионската лига

Реал Мадрид направи поредния си паметен обрат в Шампионската лига. 15-кратният шампион победи Рома с 4:3 на „Олимпико", въпреки че губеше с 1:3 до 83-ата минута. Три центрирания на Арда Гюлер в рамките на седем минути бяха в основата на огромния обрат. Резервите на Жозе Моуриньо - Арда Гюлер, Ендрик и Карлос Еспи бяха в основата на успеха за „кралете“.

Ливърпул вкара шест гола в Шампионската лига

Съперниците си размениха по един красив гол в средата на първото пилувреме. Мартен де Роон (20') откри за домакините, а за испанците изравни Килиан Мбапе (25'). Малко след почивката Дониел Мален (51', 58') капитализира добарата си игра през първата част с два бързи гола, които вдигнаха на крака трибуните в италианската столица.

Малко след това Мбапе също се разписа за втори път, но голът му не бе зачетен заради засада. Междувременно „вълците" изпуснаха положения да решат всичко, което им струваше прескъпо и в заключителните минути. Гостите доведоха нещата до равенство след две бързи попадения на резервите Карлос Еспи (83') и Ендрик (85'), а Рюдигер (90') оформи пълния обрат.

ПСЖ победи Манчестър Сити с 4:2 като гост в двубой на арабските шейхове, които са собственици на двата отбора. Настоящият носител на Шампионската лига поведе с 3:0 още през първата част с попадения на Дезире Дуе, Усман Дембеле и Витиня.

В началото на второто полувреме Ерлинг Холанд върна един гол за домакините, а Аклиуш покачи на 4:1 малко след това. Холанд вкара второто си попадение четвърт час преди края, а в последната минута на редовното време Феран Торес пропусна да се разпише от дузпа.