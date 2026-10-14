Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Реал Мадрид възкръсна от мъртвите срещу Рома в Шампионската лига

Реал Мадрид възкръсна от мъртвите срещу Рома в Шампионската лига
БТА

ПСЖ удари Манчестър Сити в дербито на арабските шейхове

Реал Мадрид направи поредния си паметен обрат в Шампионската лига. 15-кратният шампион победи Рома с 4:3 на „Олимпико", въпреки че губеше с 1:3 до 83-ата минута. Три центрирания на Арда Гюлер в рамките на седем минути бяха в основата на огромния обрат. Резервите на Жозе Моуриньо - Арда Гюлер, Ендрик и Карлос Еспи бяха в основата на успеха за „кралете“.

Ливърпул вкара шест гола в Шампионската лига

Съперниците си размениха по един красив гол в средата на първото пилувреме. Мартен де Роон (20') откри за домакините, а за испанците изравни Килиан Мбапе (25'). Малко след почивката Дониел Мален (51', 58') капитализира добарата си игра през първата част с два бързи гола, които вдигнаха на крака трибуните в италианската столица. 

Малко след това Мбапе също се разписа за втори път, но голът му не бе зачетен заради засада. Междувременно „вълците" изпуснаха положения да решат всичко, което им струваше прескъпо и в заключителните минути. Гостите доведоха нещата до равенство след две бързи попадения на резервите Карлос Еспи (83') и Ендрик (85'), а Рюдигер (90') оформи пълния обрат.

ПСЖ победи Манчестър Сити с 4:2 като гост в двубой на арабските шейхове, които са собственици на двата отбора. Настоящият носител на Шампионската лига поведе с 3:0 още през първата част с попадения на Дезире Дуе, Усман Дембеле и Витиня.

В началото на второто полувреме Ерлинг Холанд върна един гол за домакините, а Аклиуш покачи на 4:1 малко след това. Холанд вкара второто си попадение четвърт час преди края, а в последната минута на редовното време Феран Торес пропусна да се разпише от дузпа. 

 

Още по темата

Официално: Винисиус пропуска Ел Класико

Официално: Винисиус пропуска Ел Класико

Барселона обърна Галатасарай с четири гола, Виляреал наказа Наполи

Барселона обърна Галатасарай с четири гола, Виляреал наказа Наполи

Атлетико Мадрид нанесе първа загуба на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига

Атлетико Мадрид нанесе първа загуба на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Официално: Винисиус пропуска Ел Класико

Официално: Винисиус пропуска Ел Класико

Най-важното от спорта на 14.10.2026 година

Най-важното от спорта на 14.10.2026 година

Ливърпул вкара шест гола в Шампионската лига

Ливърпул вкара шест гола в Шампионската лига

Локомотив Пловдив с първа победа в европейския баскетбол

Локомотив Пловдив с първа победа в европейския баскетбол

Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир на БФС

Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир на БФС

Водещи

Реал Мадрид възкръсна от мъртвите срещу Рома в Шампионската лига

Реал Мадрид възкръсна от мъртвите срещу Рома в Шампионската лига

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който щедростта става стратегия

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който щедростта става стратегия

  • Преди 3 часа
Официално: Винисиус пропуска Ел Класико

Официално: Винисиус пропуска Ел Класико

  • Преди 3 часа
Льо Пен: Франция вече не може да финансира Украйна заради тежкото състояние на икономиката си

Льо Пен: Франция вече не може да финансира Украйна заради тежкото състояние на икономиката си

  • Преди 3 часа
Най-важното от спорта на 14.10.2026 година

Най-важното от спорта на 14.10.2026 година

  • Преди 4 часа
Скелет на 7000 години озадачи германски археолози с необичайната си поза

Скелет на 7000 години озадачи германски археолози с необичайната си поза

  • Преди 4 часа
Нова атака с дронове в Черно море: Поразен е танкер край Румъния

Нова атака с дронове в Черно море: Поразен е танкер край Румъния

  • Преди 4 часа
Илия Луков от НДК: България днес има нужда от нас, а ние имаме нужда от нея

Илия Луков от НДК: България днес има нужда от нас, а ние имаме нужда от нея

  • Преди 4 часа
Най-важното от света на 14.10.2026-та г.

Най-важното от света на 14.10.2026-та г.

  • Преди 4 часа
Гренландия опроверга Тръмп за мащабни проучвания на петрол и газ на острова

Гренландия опроверга Тръмп за мащабни проучвания на петрол и газ на острова

  • Преди 4 часа
Бременна жена в тежко състояние транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до София

Бременна жена в тежко състояние транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до София

  • Преди 4 часа
Черна дупка и сблъсък на галактични купове създадоха структура с формата на музикален ключ

Черна дупка и сблъсък на галактични купове създадоха структура с формата на музикален ключ

  • Преди 4 часа
Германските автомобилни гиганти губят позиции от Китай и искат повече държавна подкрепа

Германските автомобилни гиганти губят позиции от Китай и искат повече държавна подкрепа

  • Преди 4 часа
Студен въздух нахлува в България: Дъжд, сняг и силен вятър в края на седмицата

Студен въздух нахлува в България: Дъжд, сняг и силен вятър в края на седмицата

  • Преди 4 часа
Военните власти в Източна Либия са екзекутирали най-малко 31 души от края на август

Военните власти в Източна Либия са екзекутирали най-малко 31 души от края на август

  • Преди 4 часа