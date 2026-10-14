Ливърпул вкара шест гола в Шампионската лига

Ливърпул записа втора поредна победа в Шампионската лига от началото на сезона. Мърсисайдци разбиха австрийския ЛАСК Линц като гост с 6:3. Най-скъпото попълнение на англичаните Брадли Баркола се развихри и отбеляза първия хеттрик в своята кариера.

Ливърпул нямаше никакви проблеми и поведе с 3:0 още през първото полувреме. Брадли Баркола, привлечен за около 120 милиона евро от ПСЖ, вкара два гола. Третото попадение до почивката бе дело на друг нов - Роналд Араухо, взет от Барселона под наем.

След паузата Жереми Фримпонг направи 0:4, а едва тогава гостите някак се поотпуснаха. А домакините опитаха да зарадват феновете при такъв разгром. Роберт Любичич намали в 63-ата минута, но почти веднага Баркола оформи хеттрика си. В 72-рата минута Люис Кумас вкара за 1:6, но нещата станаха по-почетни с два късни гола на резервата Флориан Флекер за 3:6.

В другия мач по същото време Фейенорд победи Комо с 3:2.