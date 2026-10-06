Легенда на Ливърпул: Манчестър Сити трябва да изхвърчи за между три и пет години

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър се надява Манчестър Сити да бъде изхвърлен от Висшата лига аз между три и пет години. Ръководството на лигата призна клуба за виновен в нарушаване на финансовите правила, но няма окончателна присъда заради периода на обжалване.

Манчестър Сити обжалва срещу Висшата лига

„Не съм съгласен със санкция отнемане на точки. Ще им вземат 80 или 100, което означава изпадане, но след това ще се завърнат след една година и ще разправят колко несправедливо е било всичко. Според мен трябва да ги изхвърлят за от три до пет години. По този начин играчите ще започнат да напускат. Освен това такъв период е по-справедлив, защото присъдата се забави с няколко сезона", аргументира се бившият защитник, а по настоящем телевизионен анализатор.

Според мен е възможен сценарий, при който Манчестър Сити ще бъде лишен от няколко титли на Висшата лига. Ливърпул със сигурност ще бъде облагодетелстван от такъв сценарий.