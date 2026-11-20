Левски гостува на Марсилия в мач от Лига Европа на 26 ноември, който ще събуди приятни спомени за феновете на българския шампион. Една от най-паметните победи на „сините" през XXI век е тъкмо срещу френския гранд. На 1 декември 2005 година Христо Йовов вкарва емблематичния си гол във вратата на Фабиен Бартез, който ще му спечели прозвището Бижутера.

Новият главен скаут на Левски напусна Гьозтепе

По данни на УЕФА, 16 616 души са гледали на живо победата на стадион „Георги Аспарухов". 21 години по-късно само 500 фенове ще могат да подкрепят „сините" за гостуването на „Стад Велодром". Толкова билети отпуснаха домакините за мача между двата отбора от петия кръг в основната фаза на Лига Европа.

По правилата на УЕФА, Марсилия е длъжен да отпусне минимум 5% от капацитета на стадиона за привърженици на гостуващия тим. 500 е 5% от 10 000. Капацитетът на „Стад Велодром“ е 67 394 зрители (б.р. - 5% = 3369, тоест с 2800 над отпуснатото).

От Левски информираха, че клубът е направил всичко възможно в разговори с Марсилия, УЕФА и съответните органи да осигури максимален брой билети за „сини“ фенове, но усилията им са останали без резултат. Шампионите съобщиха, че формата за заявка за билети за визитата във Франция ще бъде отворена утре, 21 ноември, от 10:00 часа.