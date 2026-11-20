Жена е ритнала малко куче от породата йоркширски териер по време на разходка във Варна, след което е избягала. За случая съобщи дъщерята на стопанката в социалните мрежи, като призова очевидци да помогнат за установяването на извършителката, пише "Телеграф".

Инцидентът е станал на 19 ноември около 11:00 часа в близост до подлеза на спирка "Явор" в посока центъра на града.

По разказа на жената майка ѝ се навела, за да почисти лапата на домашния си любимец, който тежи около 2,5 килограма. В този момент непозната жена внезапно ритнала животното със сила, като ударът бил нанесен на сантиметри от главата на стопанката.

"Жена рита кучето със замах на сантиметри от главата на майка ми и кученцето изхвърча. След това въпросната веднага побягва", разказва дъщерята на потърпевшата.

Тя уточнява, че майка ѝ и кучето са добре, но преживеният шок е бил сериозен.

По случая е подадена жалба в полицията, а семейството търси свидетели, които биха могли да помогнат за установяване на самоличността на жената.

"Моля, ако има свидетели на случката или хора, които имат някаква информация, нека се свържат с мен!", призовава авторката на публикацията.

Случаят идва на фона на засилено обществено внимание към насилието над животни след убийството на кучето Кнопа в София, което предизвика протести и искания за по-строги наказания срещу извършителите на подобни деяния.