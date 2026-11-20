Европейската комисия одобри частично искането на Унгария за финансиране в размер на 10 млрд. евро по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Решението проправя пътя Будапеща да получи почти цялата сума, съобщава "Евронюз".

Според оценката на Комисията Унгария е изпълнила 126 от общо 127 задължителни етапни цели. Единственото условие, което остава частично неизпълнено, е свързано с данъчното облагане.

Все още не е ясно каква сума ще бъде удържана заради неизпълненото изискване, но представител на Европейската комисия увери, че финансовите последици ще бъдат минимални.

Решението е значителен успех за правителството на премиера Петер Мадяр, който пое властта след изборите през април 2026 г. с обещанието да възстанови достъпа на страната до европейските средства, замразени по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан заради опасения за корупция и нарушения на принципите на правовата държава.

През май Мадяр и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен договориха план за освобождаването на общо 16,4 млрд. евро. От тях 10 млрд. евро са предназначени за възстановяване на икономиката след пандемията.

За да изпълни европейските изисквания, унгарският парламент прие промени в над 100 закона, основно свързани със съдебната независимост и борбата с корупцията.

Сред предвидените инвестиции са модернизацията на електропреносната и железопътната инфраструктура, както и обновяването на жилищния фонд.

През септември Европейската комисия вече одобри освобождаването на 4,2 млрд. евро от замразените кохезионни средства за Унгария. Други 2,2 млрд. евро остават блокирани заради опасения, свързани с академичната свобода и правата на ЛГБТИ+ общността.

Предстои решението за отпускането на близо 10 млрд. евро да бъде одобрено и от държавите членки на ЕС. Очакванията са средствата да бъдат изплатени до края на 2026 г.