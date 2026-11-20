Изборът на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС) е първата и задължителна крачка към възстановяване на доверието в съдебната система и държавността. Това заяви днес председателката на Народното събрание Михаела Доцова.

Тя говори пред участниците в годишната конференция на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) в Боровец.

„Днес Народното събрание след петгодишни неуспешни опити успя да избере парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Първата крачка към възстановяването на доверието на съдебната система. Това е крачка към възстановяването на доверието на държавността“, заяви Доцова, цитирана от БТА.

Тя отбеляза, че след петгодишни неуспешни опити парламентът най-сетне е успял да избере своята квота във Висшия съдебен съвет. Според председателя на парламента доверието в институциите и своевременното решаване на търговските спорове са задължителни условия за нормалното функциониране на бизнеса.

Тя обърна внимание на продължителността на съдебните производства, които в някои случаи се проточват с години.

Доцова припомни, че участва в годишната среща на камарата за втора поредна година. При предишното издание е присъствала като експерт по екодизайн, а сега представлява законодателната власт. По думите ѝ основната цел на участието ѝ е да чуе проблемите на бизнеса.

"Политическата динамика през последните шест-седем години е прехвърлила най-голямата тежест върху компаниите", посочи Доцова.

Според нея представителите на сектора вероятно многократно са поставяли въпросите си пред министри и депутати, но кратките управленски мандати невинаги са позволявали проблемите им да бъдат чути и решени.

Бизнесът е подложен едновременно на натиск от европейските и националните регулации и от световните икономически процеси и военните конфликти, добави тя.