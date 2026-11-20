Изпълнихме обещанието си да бъде избран ВСС без участието на Борисов и Пеевски, заяви бившият правосъден министър Надежда Йорданова.

Според нея трябва да има промяна във функциите на Инспектората на ВСС.

На въпрос за конституционните промени тя каза, че са търсили ограничаване на правомощията на главния прокурор, но КС е отговорен за това да продължи волята на бившия главен прокурор Никола Филчев.

"Всякакви имена циркулират, но за разлика от предишния ВСС, в настоящия, надяваме се никой от други сгради не може да се вземе решение кой да бъде главен прокурор, кой да е председател на ВАС", заяви Божидар Божанов.

По думите му конституционни промени в този парламент не могат да минат без "Прогресивна България".