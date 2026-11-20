Легендата на българския футбол Николай Арабов е прехвърлен спешно от сливенска в бургаска болница. Навършилият наскоро 73 години ветеран има сериозен здравословен проблем, свързан с аортата. Арабов се нуждае от преливане на кръв и в тази връзка всички водещи фактори в Сливен апелират за помощ.

„Уважаеми съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта. По инициатива на ОС на БФС - Сливен, с подкрепата на кмета на Община Сливен, отправяме човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв за нашия именит съгражданин и почетен гражданин на Сливен Николай Арабов", пишат колегите от sliveninfo.bg.

„Николай Арабов е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България. Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои. Благодарим предварително на всеки, който ще се отзове!

С уважение,

Райчо Райчев - Председател на ОС на БФС – Сливен"

Даряване на кръв за: Николай Асенов Арабов

Болница „Сърце и мозък“ гр.Бургас.

Николай Арабов е роден на 14 ноември 1953 година в Сливен. Има над 400 официални мача за родния си тим. Един от най-добрите централни защитници в българския футбол за всички времена. С 42 мача за националния отбор, участник и твърд титуляр на световното първенство през 1986 година в Мексико.