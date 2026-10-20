Почина легенда на Пирин, която се изправи срещу Диего Марадона

Българският футбол загуби една от емблематичните фигури в историята на Пирин (Благоевград). На 77-годишна възраст почина бившият полузащитник Методи Стоянов, известен с прякора Мечо. Тъжната новина беше съобщена от неговия син.

Роден през 1949 година в село Левуново, Стоянов прекарва голяма част от кариерата си с екипа на Пирин. С номер 10 на гърба записва над 200 мача в елита на българския футбол и се превръща в един от любимците на благоевградската публика.

Един от най-запомнящите се моменти в кариерата му е свързан с легендарния Диего Марадона. На 24 април 1979 година Стоянов излиза срещу Аржентина на стадиона на "Ривър Плейт" в Буенос Айрес.

Пред близо 80 хиляди зрители селекционерът Данко Роев му възлага задачата да пази тогава 19-годишния Марадона, който не успява да се разпише.

"Селянчето от Левуново ще пази Марадона", спомня си години по-късно самият Стоянов.

След края на състезателната си кариера Мечо остава отдаден на футбола, като работи в детско-юношеската школа на Пирин и помага за развитието на млади таланти.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев също изрази съболезнования за кончината на футболиста.

"Много деца от 80-те и 90-те години израснахме с разказите за "тупалката" на Мечо - за силния му удар, уменията и незабравимите моменти на терена. Тези разкази се предават от поколение на поколение и превърнаха името му в част от футболната памет на Благоевград", написа Байкушев.

Методи Стоянов оставя трайна следа както с изявите си на терена, така и с работата си за следващите поколения футболисти на Пирин.