Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

Манчестър Сити може да бъде без четирима основни футболисти за предстоящия двубой с АЕК Атина в Шампионската лига. Ерлинг Холанд, Матео Ковачич, Матеус Нунеш и Нико О’Райли не участваха в днешната тренировка на отбора.

Холанд, Ковачич и Нунеш преминаха медицински прегледи след победата с 3:2 над Ипсуич през уикенда. Тримата са получили леки удари по време на срещата.

„Попитах ги поотделно. Матео каза, че е добре, Матеус също, а Ерлинг ме увери в същото“, заяви старши треньорът Енцо Мареска след двубоя.

О’Райли продължава да има проблеми с гърба, появили се по време на загрявката преди мача с Ковънтри. Състоянието на четиримата ще бъде оценено преди срещата с АЕК.

Мареска няма да може да разчита и на Антоан Семеньо, който се очаква да отсъства около два месеца.