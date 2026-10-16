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УЕФА готви жестоко наказание за Манчестър Сити

УЕФА готви жестоко наказание за Манчестър Сити

Клубът може да бъде изхвърлен за до 10 години от европейските турнири

Манчестър Сити може да бъде изваден от европейските клубни турнири за период от 7 до 10 години, твърди журналистът Сесар Аугусто Лондоньо. Тежкото наказание ще влезе в сила, ако „гражданите" окончателно бъдат признати за виновни в нарушаване на финансовите правила на Висшата лига за период от 2009 до 2018 година.

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

УЕФА вече веднъж наложи наказание на Сити, но клубът успя да го отмени, след като спечели обжалването. През 2020 година централата определи двугодишна забрана на „гражданите" за участие в евротурнирите и глоба от 30 милиона евро. След обжалване пред Спортния арбитражен съд (КАС), европейското наказание беше отменено.

Арбитражът тогава постанови, че УЕФА не е доказала прикриване на капиталово финансиране под формата на спонсорство, а останалите нарушения са с изтекла давност. КАС намали санкцията на 10 милиона евро (8,5 милиона паунда) единствено за отказ от съдействие при разследването.

 

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