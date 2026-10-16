УЕФА готви жестоко наказание за Манчестър Сити

Манчестър Сити може да бъде изваден от европейските клубни турнири за период от 7 до 10 години, твърди журналистът Сесар Аугусто Лондоньо. Тежкото наказание ще влезе в сила, ако „гражданите" окончателно бъдат признати за виновни в нарушаване на финансовите правила на Висшата лига за период от 2009 до 2018 година.

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УЕФА вече веднъж наложи наказание на Сити, но клубът успя да го отмени, след като спечели обжалването. През 2020 година централата определи двугодишна забрана на „гражданите" за участие в евротурнирите и глоба от 30 милиона евро. След обжалване пред Спортния арбитражен съд (КАС), европейското наказание беше отменено.

Арбитражът тогава постанови, че УЕФА не е доказала прикриване на капиталово финансиране под формата на спонсорство, а останалите нарушения са с изтекла давност. КАС намали санкцията на 10 милиона евро (8,5 милиона паунда) единствено за отказ от съдействие при разследването.