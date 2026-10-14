Луис Енрике защити трофеите на Манчестър Сити

Английският клуб обжалва решение по обвинения, свързани с използването на фиктивни търговски договори, изкуствено завишаване на приходите и занижаване на разходите. От Манчестър Сити категорично отричат да са извършили нарушения.

Сред обсъжданите възможни санкции са глоба, отнемане на точки, изваждане от Висшата лига и отнемане на спечелени титли. Окончателното решение по случая все още не е влязло в сила.

„Първата реакция, когато чуеш подобно нещо, е изненада. Трябва обаче да уважаваме процеса и да изчакаме крайното решение. Има органи, които отговарят за него“, заяви Луис Енрике преди двубоя между ПСЖ и Манчестър Сити в Шампионската лига.

„Ако говорим само за футбол и за видяното на терена, Манчестър Сити заслужава тези трофеи. Харесва ми начинът, по който отборът играе. Спечеленото на терена трябва да остане там и се надявам клубът да избегне подобна санкция“, добави испанският специалист.