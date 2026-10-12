Манчестър Сити пред трус: Собствениците са призовани да продадат клуба

Собствениците на Манчестър Сити са изправени пред призиви да се оттеглят и да продадат клуба след решението на независима комисия по делото за финансови нарушения във Висшата лига.

Според публикуваната информация комисията е установила сериозни нередности в продължение на девет сезона, както и отказ от пълно съдействие по време на разследването. От Манчестър Сити продължават да отхвърлят обвиненията и вече са обжалвали решението.

До приключването на процедурата няма окончателна яснота какви санкции могат да бъдат наложени. Сред обсъжданите възможности са сериозно отнемане на точки или изключване от Висшата лига, но конкретното наказание ще зависи от крайния изход на делото.

На фона на несигурността се появиха призиви настоящите собственици да продадат клуба. Манчестър Сити беше придобит през 2008 година от Abu Dhabi United Group, ръководена от шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян. Последвалите мащабни инвестиции превърнаха отбора в една от водещите сили в английския и европейския футбол.

Докато обжалването продължава, бъдещето на собствеността и мястото на Манчестър Сити във Висшата лига остават под въпрос.