Financial Times: Манчестър Сити може да бъде продаден

Манчестър Сити може да смени собствеността си, твърди Financial Times. „Гражданите" са изправени до стената, след като ръководството на Висшата лига обяви клуба за виновен за нарушаване на финансовите правила. Британското издание допълва, че първоначално собствениците на Сити не са обмисляли този вариант, но той вече е на масата.

„Дали собствениците ще искат да останат, ако клубът бъде наказан тежко? Той започва да се превръща в бреме и да им носи само негативи", казва бившият президент на Сити Дейвид Бърнстийн. Манчестър Сити е собственост на шейх Мансур от Обединените арабски емирства, който придоби клуба през август 2008 година и постепенно го превърна в машина за трофеи.

Авторитетното финансово издание Bloomberg хвърля допълнителна светлина върху случая. Според английския портал, Манчестър Сити тайно се е опитал да договори с Висшата лига намаляване на предстоящата санкция. Твърди се, че от клуба са били готови да платят изключително висока финансова глоба, за да избегнат най-мрачните сценарии - отнемане на спечелени титли или дори изваждане от елита на английския футбол. Опитът обаче е бил неуспешен и сега е възможно да видим най-лошия сценарий за клуба.