Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Financial Times: Манчестър Сити може да бъде продаден

Financial Times: Манчестър Сити може да бъде продаден
БТА

Bloomberg пише за тайни преговори между клуба и Висшата лига

Манчестър Сити може да смени собствеността си, твърди Financial Times. „Гражданите" са изправени до стената, след като ръководството на Висшата лига обяви клуба за виновен за нарушаване на финансовите правила. Британското издание допълва, че първоначално собствениците на Сити не са обмисляли този вариант, но той вече е на масата. 

„Дали собствениците ще искат да останат, ако клубът бъде наказан тежко? Той започва да се превръща в бреме и да им носи само негативи", казва бившият президент на Сити Дейвид Бърнстийн. Манчестър Сити е собственост на шейх Мансур от Обединените арабски емирства, който придоби клуба през август 2008 година и постепенно го превърна в машина за трофеи. 

Авторитетното финансово издание Bloomberg хвърля допълнителна светлина върху случая. Според английския портал, Манчестър Сити тайно се е опитал да договори с Висшата лига намаляване на предстоящата санкция. Твърди се, че от клуба са били готови да платят изключително висока финансова глоба, за да избегнат най-мрачните сценарии - отнемане на спечелени титли или дори изваждане от елита на английския футбол. Опитът обаче е бил неуспешен и сега е възможно да видим най-лошия сценарий за клуба.

Още по темата

Ливърпул остана без Исак и Гакпо за Манчестър Сити

Ливърпул остана без Исак и Гакпо за Манчестър Сити

Легенда на Ливърпул: Манчестър Сити трябва да изхвърчи за между три и пет години

Легенда на Ливърпул: Манчестър Сити трябва да изхвърчи за между три и пет години

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

Официално: Висшата лига обяви Манчестър Сити за виновен

Официално: Висшата лига обяви Манчестър Сити за виновен

Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Преди 8 минути
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 20 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 40 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 42 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 50 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 59 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 1 час
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 2 часа
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа