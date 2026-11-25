Левски проведе последната си тренировка преди гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. "Сините" предпочетоха да се готвят на един от помощните терени на стадион "Георги Аспарухов", вместо да имат занимание на "Велодром" тази вечер.

От днешната тренировка отсъстваха трима футболисти. Сержиньо продължава да има проблеми и със сигурност отпада за двубоя във Франция. С травми са още Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

В групата за Марсилия няма да попадат още Петко Христов и Адриан Райчев, които не са картотекирани за турнира.

Левски лети за Франция по-късно днес, а тази вечер треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция.