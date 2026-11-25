Гиздол: Трабзонспор е фаворит на хартия, но ще търсим решения
"Ако бях софиянец, щях да съм на мача", каза треньорът на ЦСКА
Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол говори на пресконференция преди домакинството на Трабзонспор в Лига на конференциите. Той изрази мнение, че турският клуб е фаворит в мача, но неговият отбор ще търси решения на терена.
"Очакваме великолепна атмосфера утре, това е нашият нов дом. Радвам се, че имаме този стадион, ще бъде от полза и за утре, и за идните мачове. Тази подкрепа от трибуните е сякаш играеш с 12 души, утре ще е оспорвана битката, очакваме я с нетърпение. Бари Котър ли? Разбира се, щеше да бъде по-хубаво да можеше да играе, но ситуацията е такава, запознати сме с нея, ще видим какво ще направим. Ако съм софиянец, със сигурност ще бъда на стадиона утре", започна Гиздол.
"Салах? Мисля, че е важно, когато се класираш за евротурнирите да си подготвен да играеш с най-добрите - Монако, Панатинайкос и Трабзонспор са отбори на много високо ниво, вложиха много пари за трансфери през лятото, Салах е известен на всички, но няма как да вложиш един защитник, търсят се много решения. Срещу Ботев може би ни беше трудно в началото заради паузата за националните отбори, понякога е трудно да си върнеш динамиката, преди това срещу Левски играхме силно през всичките 90 минути, и в Европа беше така, ако сме добри само за 45 минути, няма как да вземем точка утре", продължи той.
"Винаги е трудно за всеки отбор, когато за първа година играе в Европа - на всеки три-четири дни имаш мачове, футболистите трябва да професионалисти относно наспиване, храна и т.н. Срещу Левски имахме почивка само два дни, представихме се добре всички 90 минути. Теодор Иванов е добре, днес ще има преглед, ще видим дали ще е титуляр, или на скамейката. Винаги гледаме по четири-пет мача на опонента, на хартия те са фаворит - 200 млн. срещу 25 млн. На хартия са фаворит, но ще търсим решения и ще видим какво ще се случи на терена. Надявам се стадионът винаги да бъде пълен - и в евротурнирите, и в шампионата. Тази подкрепа винаги помага, футболистите го знаят. Любовта и страстта, които имаме от феновете, помагат. Очакваме с нетърпение мача", заяви германският специалист", завърши той.