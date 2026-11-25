Омбудсманът Велислава Делчева настоя Районната прокуратура в Кюстендил да извърши спешна проверка за физическо насилие над дете с увреждания, настанено в държавен център за специализирана здравно-социална грижа. Според доклада на омбудсмана психолог в центъра е скубал, ритал и влачил детето по земята.

Случаят е от 24 октомври 2025 г. На 1 декември същата година на психолога е наложена „забележка“ – най-лекото дисциплинарно наказание по Кодекса на труда. При внезапната проверка екипът на Националния превантивен механизъм не е установил дали директорът на центъра в Благоевград е уведомил Държавната агенция за закрила на детето и местния отдел „Закрила на детето“ в Кюстендил. Според доклада след случая не са предприети адекватни мерки за подкрепа на децата и служителите.

Делчева посочва, че подобно отношение към деца с увреждания „може да се квалифицира като жестоко, нечовешко и унизително“ по смисъла на Конвенцията против изтезанията.

Петима психолози са сменени за около година

В центъра са настанени осем деца, с което капацитетът му е изцяло запълнен. Свободни са позициите за детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог. За около година са сменени петима психолози, а част от назначените специалисти са били без необходимия опит за работа с деца с психиатрични заболявания и поведенчески проблеми. Проверяващите определят психосоциалния климат в центъра като „изключително лош“.

Омбудсманът настоя Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за качеството на социалните услуги да проверят дейността на центровете в Кюстендил и Благоевград. Делчева иска да се изясни дали компетентните органи са били уведомени за насилието и да се проверят управлението и подборът на персонала.

Сред препоръките са спешно практическо обучение на служителите за овладяване на кризисни ситуации, отстраняване на теча в сградата, укрепване на оградата и осигуряване на охрана и служебен автомобил. Проверката е установила също, че децата не получават полагащите им се средства за джобни разходи.