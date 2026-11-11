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Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност
БТА

Велислава Делчева настоя за общо решение на национално ниво и предложи временно намаляване на ДДС върху природния газ за домакинствата

Проблемите на "Топлофикация София" не могат да бъдат решени единствено от Столичната община. Необходимо е държавата, парламентът и всички отговорни институции да намерят общо решение. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева пред NOVA.

По думите ѝ последното изслушване на ръководството на дружеството в Столичния общински съвет отново не е дало отговор на най-важния въпрос – кога ще бъде възстановено отоплението в засегнатите райони.

"Това е национален проблем. Той трябва да бъде решен не просто от местния парламент, а на национално ниво и веднъж завинаги", категорична беше Делчева.

Омбудсманът предупреди, че финансовите проблеми на дружеството се задълбочават, докато все повече потребители търсят алтернативи на централното отопление.

"Топлофикация" е изпаднала в омагьосан кръг – има огромни задължения, а в същото време губи клиенти. Хората не просто са недоволни от услугите, а се чудят как да избягат от нея", обясни тя.

Според Делчева дружеството изпълнява важна социална функция и не може просто да бъде закрито, тъй като много домакинства нямат финансова възможност да преминат към друг начин на отопление.

"Държавата трябва да поеме отговорност. За мен е изключително важно парламентът, правителството, Столичната община, "Топлофикация" и Българският енергиен холдинг да седнат на една маса и да се разберат как този проблем ще бъде решен веднъж завинаги", настоя омбудсманът.

Делчева коментира и предложението си за временно намаляване на ДДС върху природния газ за битовите потребители от декември до края на април 2027 г.

Тя уточни, че конкретният размер на намалението трябва да бъде определен от Министерството на финансите, като посочи, че европейското законодателство допуска ставка от 5% при определени условия.

"Към момента стопанските потребители имат механизми, чрез които да бъдат компенсирани за увеличението на цената на газа. За съжаление, при битовите потребители такава възможност няма", заяви Делчева.

"Така се оказва, че хората, които преди няколко години избраха газта, защото беше по-евтино отопление, сега използват едно от най-скъпите", допълни омбудсманът.

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