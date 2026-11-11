Рио Фърдинанд защити Карик: Заслужаваше повече време в Манчестър Юнайтед

Легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд смята, че Майкъл Карик е заслужавал повече време, за да се справи с трудностите начело на “червените дяволи”. Коментарът му идва на фона на информациите, че Маурисио Почетино се е съгласил да поеме клуба.

Фърдинанд говори за дългогодишното си приятелство с Карик и призна, че му е било трудно да наблюдава представянето на отбора през този сезон.

“Карик е мой приятел. Израснахме заедно в Уест Хям, играхме заедно за националния отбор на Англия, прекарахме заедно кариерите си в Манчестър Юнайтед, печелехме и губехме заедно. Беше трудно да го гледам през този сезон”, заяви бившият защитник в своя YouTube канал.

Той припомни какво е постигнал Карик през предишната кампания, когато изведе Юнайтед до участие в Шампионската лига.

“Миналият шампионат беше приказка, когато той пристигна и спаси клуба, вдъхна увереност и изведе отбора до Шампионската лига. Този сезон, изглежда, всичко се обърка. Представянията, моралът и самочувствието се върнаха към това, което бяха, когато той пристигна за първи път”, каза Фърдинанд.

“Вярвам, че той заслужава повече време, защото не можеш просто да станеш спасител за една нощ и след това да бъдеш уволнен няколко мача по-късно. Той заслужаваше повече време, за да премине през трудните моменти и да даде шанс на футболистите да покажат различна страна от себе си”, добави той.