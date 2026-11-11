Тодор Янчев след шестте гола срещу Гибралтар: Не искам да летим в облаците

Тодор Янчев остана доволен от победата на България с 6:0 над Гибралтар в европейските квалификации за юноши до 19 години, но призова футболистите си да запазят концентрация преди следващия мач срещу Латвия.

“Бяхме с класи над отбора на Гибралтар. Знаем нашите качества, но не искам да летим в облаците. Да, хубава победа, но сега предстои сериозен мач срещу Латвия, които днес победиха Молдова”, коментира Янчев.

Наставникът обясни, че заради краткото време между срещите подготовката ще бъде насочена основно към тактиката за оставащите два двубоя в групата.

“Ще имаме още една пълноценна тренировка преди следващия двубой. Съперникът ни е на същия режим, въпреки че игра няколко часа преди нас”, каза той.

Янчев е убеден, че юношеският национален отбор трябва да продължи да играе бързо и динамично.

“Сигурен съм, че това е пътят на юношеския национален отбор на България - да играе бързо и динамично, комбинативно, с хубави включвания, които радват окото. Гледаме напред, но това търсим и искаме. Трябва да играем по този начин”, добави треньорът.

Според него в състава има футболисти с потенциал за следващата стъпка. “Някои от тях са готови за младежкия ни тим, а защо не и за представителния”, заяви той.

Янчев временно води отбора до 19 години, след като Атанас Рибарски пое мъжкия национален тим. Следващата среща на младите “лъвчета” е срещу Латвия на 14 ноември в Стара Загора.