Папа Лъв XIV отслужи литургия пред повече от 3 милиона вярващи в Лухан

Повече от три милиона вярващи се събраха на литургията, отслужена от папа Лъв Четиринадесети в „Светилището на Девата от Лухан“ – град, разположен на около 70 километра западно от Буенос Айрес, съобщават италиански медии и Франс прес.

Богослужението бележи финала на папските литургии на аржентинска земя, като почитаната тук още от XVIII век Дева от Лухан се смята за небесна покровителка на Аржентина.

Голямата служба идва само дни след като в понеделник други 2,5 милиона души участваха в литургия на открито, водена от Светия отец в парк в аржентинската столица.

В рамките на днешната си програма, преди да отслужи финалната литургия, папата посети и федералния затвор в Буенос Айрес.

По-късно днес Лъв Четиринадесети продължава своята южноамериканска обиколка, като се отправя към Перу – страната, в която е предвиден и най-продължителният етап от пътуването му.