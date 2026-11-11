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Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища
АП/БТА

Аварийните екипи и армията бяха поставени в пълна бойна готовност

Бурята „Чарлз“ удари Португалия днес с порои и ураганни ветрове, принуждавайки авиопревозвачите да анулират над 200 полета от и към страната, а училищата и стотици супермаркети и магазини да останат затворени, предава Ройтерс.

Макар стихията да се оказа по-слаба от първоначалните очаквания, властите в Лисабон задействаха превантивни мерки, за да избегнат критиките за мудна реакция, които понесоха при зимните бури през януари и февруари. Аварийните екипи и армията бяха поставени в пълна бойна готовност. Учебният процес бе спрян, второстепенните административни услуги – замразени, а населението получи препоръка да не напуска домовете си.

Според данни на Португалския институт за морето и атмосферата (IPMA), циклонът се е разцепил на две над Атлантика, което е намалило разрушителната му мощ преди да навлезе на сушата в южния регион Алгарве. Прогнозите сочат, че до късния следобед лошото време ще обхване по-голямата част от Южна Португалия, включително столицата Лисабон.

Преди да достигне континента, „Чарлз“ връхлетя архипелага Мадейра, причинявайки локални наводнения и изкоренени дървета. Ситуацията на Иберийския полуостров е допълнително усложнена, тъй като от неделя Португалия и Испания търпят щети от проливните дъждове на предходната буря „Бруна“. Заради нея бяха наводнени редица райони, а повечето пътни тунели в Лисабон останаха блокирани и днес.

В сряда следобед бурята „Чарлз“ се очаква да навлезе и в югозападна Испания. Испанската държавна метеорологична агенция (АЕМЕТ) вече издаде предупреждение за „сериозни или много сериозни“ рискове заради интензивните валежи, бурните ветрове и вълнението на морето, които ще влошат вече усложнената обстановка след преминаването на „Бруна“.

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