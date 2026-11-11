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Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига
Facebook/ Марек Дупница

Специалистът ще дебютира начело на Марек срещу Черноморец

Александър Александров-Алвеша е новият старши треньор на Марек. 40-годишният специалист ще води отбора още в съботния двубой срещу Черноморец от Втора лига.

За последно Александров беше начело на ЦСКА 1948, с който завърши на второ място в Първа лига. През лятото той изведе “червените” до отстраняване на Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

В следващия етап ЦСКА 1948 отпадна от Панатинайкос след продължения. Преди да застане начело на представителния тим, Алвеша работи и с втория и третия отбор на клуба.

“Добре дошъл в Марек, Алвеш! Успех!”, написаха от дупнишкия клуб.

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