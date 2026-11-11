Гастон Едул: Почетино се е съгласил да поеме Манчестър Юнайтед

Маурисио Почетино се е съгласил да стане мениджър на Манчестър Юнайтед, съобщи журналистът Гастон Едул в социалните мрежи. Аржентинецът в момента е селекционер на националния отбор на САЩ, който ръководи от 2024 година.

Според информацията се очаква “червените дяволи” скоро да отправят официално предложение към Американската футболна федерация и да активират клаузата за освобождаване на 54-годишния специалист. По-рано Почетино беше посочен като водещ кандидат за поста на “Олд Трафорд”.

Бъдещето на настоящия мениджър Майкъл Карик е под въпрос след слабото начало на сезона във Висшата лига. Манчестър Юнайтед има само една победа в първите си десет мача и заема 18-ото място с осем точки.

Почетино има опит в английското първенство, където е водил Саутхемптън, Тотнъм и Челси. Начело на Тотнъм той достигна до финала на Шампионската лига през 2019 година.

Аржентинецът е работил още в Еспаньол и Пари Сен Жермен. С френския гранд спечели титлата в Лига 1, Купата и Суперкупата на Франция.