Гастон Едул: Почетино се е съгласил да поеме Манчестър Юнайтед
Очаква се клубът да отправи предложение към футболната федерация на САЩ
Маурисио Почетино се е съгласил да стане мениджър на Манчестър Юнайтед, съобщи журналистът Гастон Едул в социалните мрежи. Аржентинецът в момента е селекционер на националния отбор на САЩ, който ръководи от 2024 година.
Според информацията се очаква “червените дяволи” скоро да отправят официално предложение към Американската футболна федерация и да активират клаузата за освобождаване на 54-годишния специалист. По-рано Почетино беше посочен като водещ кандидат за поста на “Олд Трафорд”.
Бъдещето на настоящия мениджър Майкъл Карик е под въпрос след слабото начало на сезона във Висшата лига. Манчестър Юнайтед има само една победа в първите си десет мача и заема 18-ото място с осем точки.
Почетино има опит в английското първенство, където е водил Саутхемптън, Тотнъм и Челси. Начело на Тотнъм той достигна до финала на Шампионската лига през 2019 година.
Аржентинецът е работил още в Еспаньол и Пари Сен Жермен. С френския гранд спечели титлата в Лига 1, Купата и Суперкупата на Франция.