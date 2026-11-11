Левски води в Първа лига по принос на резервите

Левски е отборът в Първа лига с най-голям принос от футболистите, появили се в игра от резервната скамейка. От началото на сезона смените на Хулио Веласкес са отбелязали 11 гола и са направили седем асистенции.

Най-резултатен сред резервите на “сините” е Рейналдо. Лятното попълнение е реализирало три от четирите си гола в първенството след влизане от пейката, а Армстронг Око-Флекс се е разписал два пъти.

По едно попадение след включване като резерви имат Алдаир Невеш, Сержиньо, Мустафа Сангаре, Хуан Переа, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев.

Алдаир е лидер сред смените на Левски по асистенции с две. Рейналдо, Хевертон, Мехди Мубарик, Майкон и Евертон Бала са се отчели с по едно голово подаване след появата си на терена.

На второ място по общ брой голове и асистенции от резервите е ЦСКА 1948 с 15. В състава на “червените” играе и най-резултатната резерва в първенството - Атанас Илиев, който има шест гола и една асистенция след включвания от пейката.

Резервите на ЦСКА са се отчели с общо 11 гола и асистенции, докато тези на Лудогорец имат девет.