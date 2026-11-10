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Левски пред раздяла с национал

Левски пред раздяла с национал
levski.bg

Договорът на Оливер Камдем изтича

Левски вече не смята да разчита на своя десен защитник Оливер Камдем, твърди Africafoot. Информацията гласи, че договорът на камерунеца изтича в края на сезона и на този етап шампионите не са водили преговори за подновяването му, като по този начин са отворили вратата за негово напускане. 

24-годишният футболист вече не е в плановете на шампионите, поради което той е започнал да си търси нов клуб. Представителите на Камдем вече работят по това да му намерят отбор, в който той да премине през януарския трансферен прозорец. 

Камерунският национал се завърна след контузия преди няколко седмици, но напоследък дори не попада в групата за мачовете на отбора, което е ясен знак, че на него няма да се разчита. Интерес към Камдем има от Португалия и Турция, но на този етап той няма конкретна оферта. 

Оливер Камдем пристигна в Левски в началото на 2025 година от Локомотив Пловдив. През този сезон той е изиграл 5 мача във всички турнири. Десният бек не попадна сред избраниците на Хулио Веласкес за основната фаза на Лига Европа.

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