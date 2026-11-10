Ангел Грънчов след раздялата със Спартак: Обвинен, очернен и изхвърлен, така завършва моят път
"Предател? Никога!", написа защитникът
Вече бившият защитник на Спартак Варна Ангел Грънчов се сбогува по емоционален начин със "соколите". В понеделник от клуба обявиха, че договорите на Гръчов и нападателя Цветелин Чунчуков се разтрогнати по взаимно съгласие.
"100 мача... капчица в огромното море от историята на Спартак Варна. Обвинен, очернен и изхвърлен. Така завършва моят път в този славен отбор.
Може би в очите на хората съм всякакъв – и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!
Останах, когато беше трудно, въпреки че можех да отида на по-добро място. Поне така смятаха мнозина. Върнах се, когато беше най-тежко: с висящ лиценз и отбор, събран в последния момент, сякаш му беше отредено да бъде „боксова круша“.
Вярата, любовта и непримиримият дух бяха стълбовете, на които се уповавах. И накрая успяхме.
Благодаря за всичко! Довиждане и до нови срещи!
Бог пред нас, а ние след Него", написа защитникът.