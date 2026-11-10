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Ангел Грънчов след раздялата със Спартак: Обвинен, очернен и изхвърлен, така завършва моят път

Ангел Грънчов след раздялата със Спартак: Обвинен, очернен и изхвърлен, така завършва моят път
Facebook/ FC Spartak Varna

"Предател? Никога!", написа защитникът

Вече бившият защитник на Спартак Варна Ангел Грънчов се сбогува по емоционален начин със "соколите". В понеделник от клуба обявиха, че договорите на Гръчов и нападателя Цветелин Чунчуков се разтрогнати по взаимно съгласие. 

"100 мача... капчица в огромното море от историята на Спартак Варна. Обвинен, очернен и изхвърлен. Така завършва моят път в този славен отбор.

Може би в очите на хората съм всякакъв – и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!

Останах, когато беше трудно, въпреки че можех да отида на по-добро място. Поне така смятаха мнозина. Върнах се, когато беше най-тежко: с висящ лиценз и отбор, събран в последния момент, сякаш му беше отредено да бъде „боксова круша“.

Вярата, любовта и непримиримият дух бяха стълбовете, на които се уповавах. И накрая успяхме.

Благодаря за всичко! Довиждане и до нови срещи!

Бог пред нас, а ние след Него", написа защитникът. 

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