Фенербахче с категорична позиция за Франческо Тоти

Турският гранд Фенербахче излезе с официална позиция, в която отрече, че италианската легенда Франческо Тоти ще става част от ръководството на клуба.

Месното издание Sozcu публикува информация, че бившият халф на Рома ще се превърне в архитект на новия проект на клуба.

„Информацията, публикувана днес и впоследствие бе разпространена от други медии, според която Франческо Тоти ще се присъедини към спортното ръководство на клуба, не отговаря на истината“, гласи позицията на истанбулския гранд.

От клуба също така осъдиха разпространението на непроверени данни и сложиха край на спекулациите около Тоти.