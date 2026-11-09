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Барселона опитва да привлече защитник на Байерн

Барселона опитва да привлече защитник на Байерн
AP/БТА

Каталунците имат интерес към Йонатан Та

Барселона иска да привлече опитен централен защитник през януари, който да играе редом до Пау Кубарси.  Каталунците са се насочили към бранителя на Байерн Мюнхен Йонатан Та, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. 

"Блаугранас" ценят високо германския национал и са направили запитване дали има желание да премине в отбора през зимния трансферен прозорец. Та обаче е отклонил предложението. Защитникът е щастлив в Байерн и няма намерение да напусне. 

Германецът има договор до лятото на 2029 година. През този сезон той е изиграл 13 мача във всички турнири.

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