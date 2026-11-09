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Съд пуска под домашен арест Калин Джорджеску

Съд пуска под домашен арест Калин Джорджеску
АП/БТА

Решението обаче може отново да се обжалва на апелативна инстанция

Трибуналът в Букурещ уважи искането на скандалния бивш кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску и одобри замяната на неговото задържане под стража с домашен арест, информират румънските медии, цитирани по БТА. Съдебното решение обаче не е окончателно и подлежи на последващо обжалване. Тъй като актът все още не е влязъл в сила, към настоящия момент Джорджеску остава в следствения арест.

Правният абсурд се повтаря, тъй като това не е първият опит на първоинстанционния съд да го освободи. Абсолютно същото решение бе взето и през миналия месец, но тогава Апелативният съд в Букурещ го отмени експресно и върна политика в килията.

Крайнодесният политик бе зрелищно закопчан на 29 септември по мащабно разследване за финансова измама в особено големи размери. Жертва на схемата е местният бизнесмен Ръзван Леу, търгуващ с ценни метали, който се нуждаел от крупен кредит на стойност 6 милиона евро.

Според официалните данни на прокуратурата и агенция Аджерпрес, Джорджеску е влязъл в ролята на посредник, свързвайки предприемача с две съмнителни лица, включително италиански гражданин, представящ се за служител на швейцарска банка. За да бъде одобрен заемът, от Леу е поискана гаранция от 1 милион евро. Стряскащото в папките по делото е, че 100 000 евро от тези пари е трябвало да отидат директно за незаконно финансиране на кампанията на Джорджеску за президентските избори през 2024 г.

Впоследствие измамниците са изцедили още 100 000 евро от бизнесмена от Бузъу с фалшивото обещание, че кредитният лимит ще бъде вдигнат до 15 милиона евро. Милионите така и не пристигат, парите за гаранцията изчезват, а ужиленият Леу подава жалба в полицията.

Финансовата измама е само детайл от огромния геополитически скандал около фигурата на Джорджеску. Припомняме, че той се превърна в абсолютен прецедент, след като спечели най-много гласове на първия тур на изборите на 24 ноември 2024 г. Тогава напълно анонимният до този момент кандидат взриви вота чрез агресивна и координирана кампания в ТикТок.

Конституционният съд на Румъния обаче взе безпрецедентното решение изцяло да анулира изборните резултати заради разкрития на службите за масирана чуждестранна намеса от страна на Русия. Москва побърза да отрече обвиненията, но магистратите наредиха изборите да започнат от нулата, а на Джорджеску бе наложена доживотна забрана за участие в изборния процес. Към днешна дата срещу проруския политик се водят общо пет наказателни дела, сред които и най-тежкото – за опит за държавен преврат.

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