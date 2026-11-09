Новини
Търси
Подкаст
Икономика

SOFIX започна седмицата с повишение

SOFIX започна седмицата с повишение
БТА

Оборотът на основен пазар на БФБ достигна 1,26 млн. евро

Основният индекс на Българска фондова борса (БФБ) отчете повишение в първата търговска сесия за тази седмица, добавяйки 0,10 на сто до 2105,86 пункта.

Индикаторите BGBX40 и BGTR30 нараснаха с 0,01 на сто и 0,24 на сто до съответно 312,11 пункта и 1281,58 пункта, предава БТА.

BGREIT намаля с 0,06 на сто до 243,48 пункта, а beamX отстъпи с 0,55 на сто до 133,65 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ достигна 1,26 млн. евро. На алтернативен пазар бяха сключени сделки за 625 624 евро, докато на пазар „Бийм“ оборотът възлезе на близо 62 000 евро. На сегмента MTF BSE International бе записан оборот от 126 194 евро.

Най-търгуваната позиция днес бе тази на ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД. В рамките на 83 сделки бяха прехвърлени 66 534 лота, оформяйки оборот от 353 695 евро. Акциите на компанията поскъпнаха с 3,92 на сто до 5,3 евро за лот.

Книжата на „Софарма“ АД отстъпиха с 2,40 на сто до 3,25 евро за брой, като това се случи след 65 сделки за 20 721 лота, реализирали оборот от близо 68 000 евро.

Акциите на „Уайзър технолоджи“ АД поевтиняха с 1,82 на сто до 1,62 евро за брой, докато тези на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ поскъпнаха с 0,40 на сто до 2,5 евро за брой.

Книжата на „Градус“ АД загубиха 0,86 на сто до 1,15 евро за брой, а тези на „Химимпорт“ АД и „Шелли груп“ ЕД добавиха 2,72 на сто и 0,16 на сто до съответно 0,75 евро за брой и 64,3 евро за брой.

На пазар „Бийм“ акциите на „Дронамикс кепитъл“ АД поевтиняха с 0,62 на сто до 1,6 евро за брой.

Още по темата

Bloomberg: Българският борсов индекс SOFIX е с най-голям растеж от началото на 2026 г.

Bloomberg: Българският борсов индекс SOFIX е с най-голям растеж от началото на 2026 г.

Токът за бизнеса поскъпва с над 22% на борсата за утрешния ден

Токът за бизнеса поскъпва с над 22% на борсата за утрешния ден

Токът за бизнеса поскъпва с близо 4% на борсата за утрешния ден

Токът за бизнеса поскъпва с близо 4% на борсата за утрешния ден

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Явор Гечев: Този бюджет е по-добър от предишните

Явор Гечев: Този бюджет е по-добър от предишните

Аркади Шарков: Над 800 000 българи имат решения на ТЕЛК, без проверка, може да има злоупотреби

Аркади Шарков: Над 800 000 българи имат решения на ТЕЛК, без проверка, може да има злоупотреби

Водещи

Техеран отвори АЕЦ „Бушехр“ за инспектори от МААЕ

Техеран отвори АЕЦ „Бушехр“ за инспектори от МААЕ

  • Преди 6 минути
Байерн с три опции за нов вратар, има изненадващ кандидат

Байерн с три опции за нов вратар, има изненадващ кандидат

  • Преди 7 минути
САЩ отчитат гъвкавост от Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

САЩ отчитат гъвкавост от Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

  • Преди 17 минути
Пау Кубарси спечели Golden Boy за 2026 година

Пау Кубарси спечели Golden Boy за 2026 година

  • Преди 27 минути
Ефремова: Коледните добавки от 50 евро за хората с ниски доходи ще се изплащат от средата на месеца

Ефремова: Коледните добавки от 50 евро за хората с ниски доходи ще се изплащат от средата на месеца

Папа Лъв XIV към Хавиер Милей: Пазете демокрацията и внимателно с думите

Папа Лъв XIV към Хавиер Милей: Пазете демокрацията и внимателно с думите

  • Преди 30 минути
Ван Дайк и нападател на Съндърланд отпаднаха от състава на Нидерландия

Ван Дайк и нападател на Съндърланд отпаднаха от състава на Нидерландия

  • Преди 34 минути
„Тука има, тука няма“: Ще присъства ли Европа на разговорите между Украйна и Русия?

„Тука има, тука няма“: Ще присъства ли Европа на разговорите между Украйна и Русия?

  • Преди 40 минути
Най-важното от България на 09.11.2026 г.

Най-важното от България на 09.11.2026 г.

Заради повреда изключиха първи блок на АЕЦ „Черна вода“ в Румъния

Заради повреда изключиха първи блок на АЕЦ „Черна вода“ в Румъния

  • Преди 1 час
Граждани се събраха на протест пред ВМА с искания за мерки против насилието над животни

Граждани се събраха на протест пред ВМА с искания за мерки против насилието над животни

ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам

ЦСКА остава в елитна компания, изрита Левски оттам

  • Преди 1 час
Съд пуска под домашен арест Калин Джорджеску

Съд пуска под домашен арест Калин Джорджеску

  • Преди 1 час
16 загинали и 13 ранени при експлозията в завод в Измир

16 загинали и 13 ранени при експлозията в завод в Измир

  • Преди 1 час
Евакуираха близо 900 души от ферибот заради сигнал за бомба

Евакуираха близо 900 души от ферибот заради сигнал за бомба

  • Преди 2 часа