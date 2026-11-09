SOFIX започна седмицата с повишение

Основният индекс на Българска фондова борса (БФБ) отчете повишение в първата търговска сесия за тази седмица, добавяйки 0,10 на сто до 2105,86 пункта.

Индикаторите BGBX40 и BGTR30 нараснаха с 0,01 на сто и 0,24 на сто до съответно 312,11 пункта и 1281,58 пункта, предава БТА.

BGREIT намаля с 0,06 на сто до 243,48 пункта, а beamX отстъпи с 0,55 на сто до 133,65 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ достигна 1,26 млн. евро. На алтернативен пазар бяха сключени сделки за 625 624 евро, докато на пазар „Бийм“ оборотът възлезе на близо 62 000 евро. На сегмента MTF BSE International бе записан оборот от 126 194 евро.

Най-търгуваната позиция днес бе тази на ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД. В рамките на 83 сделки бяха прехвърлени 66 534 лота, оформяйки оборот от 353 695 евро. Акциите на компанията поскъпнаха с 3,92 на сто до 5,3 евро за лот.

Книжата на „Софарма“ АД отстъпиха с 2,40 на сто до 3,25 евро за брой, като това се случи след 65 сделки за 20 721 лота, реализирали оборот от близо 68 000 евро.

Акциите на „Уайзър технолоджи“ АД поевтиняха с 1,82 на сто до 1,62 евро за брой, докато тези на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ поскъпнаха с 0,40 на сто до 2,5 евро за брой.

Книжата на „Градус“ АД загубиха 0,86 на сто до 1,15 евро за брой, а тези на „Химимпорт“ АД и „Шелли груп“ ЕД добавиха 2,72 на сто и 0,16 на сто до съответно 0,75 евро за брой и 64,3 евро за брой.

На пазар „Бийм“ акциите на „Дронамикс кепитъл“ АД поевтиняха с 0,62 на сто до 1,6 евро за брой.