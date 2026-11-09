Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Бившият дългогодишен ръководител на „Булгартрансгаз" Владимир Малинов е подал оставка като председател на борда на директорите на държавната борса „Газов хъб „Балкан", която е дъщерно дружество на газовия оператор, съобщава "24 часа", като се позовава на информация на Министерството на енергетиката.

Той бе освободен като изпълнителен директор на преносната газова компания в края на юли, но остана в съвета на директорите на борсата.

Малинов оглави газовия оператор „Булгартрансгаз" през март 2018 г. след смъртта на дотогавашния изпълнителен директор Георги Гегов. На 12 април 2024 г. беше освободен от Управителния съвет, за да стане служебен енергиен министър в кабинета на Димитър Главчев. Неговия пост в газовия оператор пое шефът на газовата борса Кирил Равначки.

След изтичането на мандата му като служебен министър Малинов се върна на поста си в „Булгартрансгаз" през януари 2025 г., а Равначки в "Газов хъб "Балкан".