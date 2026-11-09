Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

63-годишна жена е загинала при тежка катастрофа между два автомобила на автомагистрала „Тракия“.

Заради инцидента временно е ограничено движението в изпреварващата лента при км 341 в посока Бургас, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Автомобилите преминават през активната лента, като трафикът се регулира от полицейски екипи.

Източник: КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

Сигналът за произшествието е подаден днес в 15:57 ч. Катастрофата е станала на територията на община Камено. По първоначална информация лек автомобил „Ауди Q8“ със софийска регистрация, управляван от 66-годишен мъж от София, е настигнал и ударил „Хонда“ с бургаска регистрация, зад волана на която е била 63-годишна жена от Карнобат.

Вследствие на сблъсъка единият автомобил е спрял в аварийната лента, а другият - в ускорителната. Водачката на „Хонда“-та е загинала на място. Предстои да бъде извършен оглед на местопроизшествието.

Източник: КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

Движението в участъка се регулира ръчно от служители на „Пътна полиция“, като автомобилите преминават през средната лента. По случая е образувано досъдебно производство.