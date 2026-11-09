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ХИВ епидемия в 27 руски региона

ХИВ епидемия в 27 руски региона
АП/БТА

Експертите посочват като основна причина за вътреболничните инфекции грубите и системни нарушения на санитарно-епидемиологичните правила, включително повторното използване на еднократни катетри и глюкомери върху различни пациенти

В 27 региона на Русия вече е налице генерализирана ХИВ епидемия, съобщиха от Централния научноизследователски институт по епидемиология към „Роспотребнадзор“, цитирано по Euronews.  

Учените използват този термин за етапа, в който вирусът на човешкия имунодефицит напуска рамките на традиционните рискови групи и се разпространява масово сред цялото население.

В засегнатите области ХИВ се диагностицира при над 1% от бременните жени, като ситуацията е най-тежка в Кемеровска, Иркутска и Свердловска област. Към днешна дата в Русия живеят над 1,232 милиона души с потвърдена ХИВ диагноза, което представлява 0,8% от цялото население на страната.

Въпреки че през 2025 г. в Русия са открити 45 000 нови случая на ХИВ, което е с 13,4% по-малко спрямо 2024 г., в страната е регистриран абсолютен антирекорд за последните 15 години по брой заразявания с ХИВ и хепатит вътре в самите болници.

През изминалата година са отчетени осем огнища на инфекции в лечебни заведения със 104 заразени пациенти, а през настоящата 2026 г. продължават разследванията на още 11 огнища в десет региона. Сред най-фрапиращите случаи са санаториум в Кабардино-Балкария, където 82 души са се заразили с хепатит C и смесени инфекции, онкологични болници в Камчатка със 147 пациенти и Бурятия с 42 пациенти, както и диализни центрове в Самарска и Курска област с общо 26 засегнати. В Москва също се води разследване за огнище с 22 случая на хепатит C.

Експертите посочват като основна причина за вътреболничните инфекции грубите и системни нарушения на санитарно-епидемиологичните правила, включително повторното използване на еднократни катетри и глюкомери върху различни пациенти.

Проблемът се задълбочава и от факта, че за първи път от шест години насам са установени и два случая на заразяване с ХИВ чрез преливане на кръвни съставки. Когато болниците приемат голям брой хора с недиагностицирани инфекции, това означава, че процесът в страната е латентен и скрит, като огромен брой граждани изобщо не подозират за статуса си.

Налице е и сериозно разминаване в официалната статистика, тъй като данните на „Роспотребнадзор“ изпреварват тези на Министерството на здравеопазването с близо 385 555 души, които на практика остават извън медицинско наблюдение.

ХИВ вече се е превърнал в водещата причина за смъртност сред руснаците в трудоспособна възраст. Сред мъжете на възраст между 40 и 49 години над 3% са инфектирани с вируса, като средната възраст на заразените е скочила от 32 на 44 години през последните 15 години, а две трети от новите случаи се предават по хетеросексуален път. В същото Така само половината от хората, живеещи с ХИВ в Русия, са постигнали потискане на вирусния товар. Това означава, че поне 600 000 инфектирани граждани продължават активно да пренасят и предават вируса, което е далеч под глобалните стандарти на СЗО за овладяване на епидемията.

Математическият модел на ведомството предупреждава, че ако настоящите превантивни мерки и подходи към лечението не бъдат спешно променени, до 2030 г. броят на хората с ХИВ в Русия ще достигне 1,47 милиона души, а годишната смъртност може да нарасне до 51 000 случая. С настоящ годишен брой на смъртните случаи между 30 000 и 34 000, Русия се нарежда сред 15-те страни в света с най-висока смъртност от ХИВ, като заедно с Украйна и Северна Македония заема водещите места по заболеваемост на 100 000 души население в Европейския регион.

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