Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Защитникът на Пиза Росен Божинов сподели очакванията си за предстоящите мачове на националния отбор срещу Исландия и Естония в Лига на нациите. Той говори за доза треньорска грешка, но допълни, че сега отборът е по-спокоен и необременен.

„Не съм уплашен от инцидента, припаднах, както всички знаят, вече съм добре, тренирам, всичко вече е наред“, започна футболистът на Пиза, припомняйки си инцидентът, при който припадна в мач от Серия Б.

Защитникът сподели и каква е атмосферата в отбора в момента. "Доста позитивно е, има усмивка по лицата на футболистите, това ми е първи ден, приятно съм изненадан от ситуацията. Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни и необременени, ще покажем най-доброто в предстоящите мачове".

"Гоним си целта докрай, независимо от моментното класиране, можем да гоним първото място. Фокусирани сме мач за мач, искаме да подобрим играта си, да направим това, което иска треньорът".

"Има доста голяма подмладяваме, между другото, има доста млади лица, които се утвърдиха в отборите си, това е позитивно. С младежите не показахме най-доброто срещу Чехия, показахме добра игра срещу Португалия. Можеше сега да сме на европейски квалификации", завърши Божинов.