Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни
БТА

"Гоним си целта докрай, независимо от моментното класиране", каза защитникът

Защитникът на Пиза Росен Божинов сподели очакванията си за предстоящите мачове на националния отбор срещу Исландия и Естония в Лига на нациите. Той говори за доза треньорска грешка, но допълни, че сега отборът е по-спокоен и необременен. 

Не съм уплашен от инцидента, припаднах, както всички знаят, вече съм добре, тренирам, всичко вече е наред“, започна футболистът на Пиза, припомняйки си инцидентът, при който припадна в мач от Серия Б.

Защитникът сподели и каква е атмосферата в отбора в момента. "Доста позитивно е, има усмивка по лицата на футболистите, това ми е първи ден, приятно съм изненадан от ситуацията. Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни и необременени, ще покажем най-доброто в предстоящите мачове".

"Гоним си целта докрай, независимо от моментното класиране, можем да гоним първото място. Фокусирани сме мач за мач, искаме да подобрим играта си, да направим това, което иска треньорът". 

"Има доста голяма подмладяваме, между другото, има доста млади лица, които се утвърдиха в отборите си, това е позитивно. С младежите не показахме най-доброто срещу Чехия, показахме добра игра срещу Португалия. Можеше сега да сме на европейски квалификации", завърши Божинов.

Още по темата

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Пламен Андреев пред ТАРАЛЕЖ: Повиквателната е награда за труда ми, срещу Ягелония се играе трудно

Пламен Андреев пред ТАРАЛЕЖ: Повиквателната е награда за труда ми, срещу Ягелония се играе трудно

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

България с Везенков срещу Дания

България с Везенков срещу Дания

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"

Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"

Водещи

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

  • Току-що
68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

  • Преди 10 минути
Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

  • Преди 19 минути
Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

  • Преди 20 минути
България с Везенков срещу Дания

България с Везенков срещу Дания

  • Преди 25 минути
"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

  • Преди 41 минути
ХИВ епидемия в 27 руски региона

ХИВ епидемия в 27 руски региона

  • Преди 41 минути
МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

  • Преди 41 минути
Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

  • Преди 51 минути
В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

  • Преди 54 минути
Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

  • Преди 56 минути
Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“

Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“