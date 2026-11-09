Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Националът Марин Петков сподели очакванията си за предстоящите мачове срещу Исландия и Естония от Лига на нациите. Той е на мнение, че в отбора има приповдигнато настроение след победата над Люксембург.

"Чувствам се много хубаво на родна земя. Настроението е приповдигнато от добрата игра срещу Люксембург. Фокусираме се върху предстоящите два мача. Всеки един от новите ще се интегрира достатъчно добре. Трябва да помогнем за това нещо. Новите в отбора ще помогнат с качествата си", започна Петков.

"Футболистите не трябва да коментират работата на треньора. Не трябва да се фокусираме върху бъдещето и миналото, а да се фокусираме върху настоящето. Трябва да се професионалисти и да спазваме абсолютно всичко, което нашият наставник иска", продължи той.

"В предстоящия мач трябва да излезем да играем футбол. Предните резултати не бяха позитивни. Може да сме влезнали с друга нагласа, но резултатите са спрямо това, което си показал. Явно си заслужаваме мястото. Нивото ни може да бъде по-високо, то това не трябва да го казваме само на приказки, а да го показваме на терена. Поколенията се менят и от нас зависи да променим настоящето. Не трябва да окачествяваме треньорите на българи и чужденци , а дали са добри“, завърши футболистът на Ал Таауон.