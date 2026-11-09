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Метамфетамин в бус за риба: Нови подробности за акцията в Бургас

Метамфетамин в бус за риба: Нови подробности за акцията в Бургас
ОД на МВР- Бургас

Близо килограм наркотично вещество, реагирало на метамфетамин при полеви тест, е открито в хладилен бус. Трима мъже са задържани, като двама от тях са с криминални прояви

Нови подробности станаха известни за полицейската акция в Бургас, при която в хладилен бус, предназначен за търговия с риба, беше открито наркотично вещество. По информация на полицията намереното количество е около един килограм, а извършеният полеви тест е отчел положителна реакция за метамфетамин.

При операцията са задържани трима мъже на 35, 49 и 60 години, всички от Бургас. Двама от тях са криминално проявени, като най-възрастният е осъждан и има множество криминални регистрации, включително за престъпления, свързани с притежание и разпространение на наркотични вещества.

ТАРАЛЕЖ припомня, че специализираната полицейска акция е проведена на 9 ноември около 12:15 часа в района на бензиностанция на улица "Чаталджа" в Бургас. При проверката на хладилния автомобил служителите на реда са открили няколко кутии, съдържащи съмнително вещество.

Последвалият полеви тест е показал реакция за метамфетамин. Окончателното установяване на вида и състава на веществото предстои да бъде извършено чрез лабораторна експертиза.

Тримата мъже са задържани за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава. Предстои да бъдат изяснени произходът на откритото вещество, предназначението му и евентуалната съпричастност на всеки от задържаните.

Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения или за наложени по-тежки мерки за неотклонение.

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