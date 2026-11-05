Новини
Търси
Подкаст
Общество

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас
БТА

Иззети са метамфетамин, канабис, химични вещества и прекурсори, както и оборудван

Шестима души са задържани при полицейски действия срещу разпространението и производството на наркотични вещества в област Бургас.

Иззети са метамфетамин, канабис, химични вещества и прекурсори, както и оборудване, използвано при производство на наркотици. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предава БТА.

При проверка в частен дом вчера в с. Просеник, община Руен, обитаван от 34-годишен криминално проявен и осъждан мъж, са открити и иззети вещи и прекурсори, свързани с производство на наркотични вещества. Сред тях – бяло кристалообразно вещество, реагиращо на метамфетамин, газова бутилка с горелка, бутилка с киселина, електронни везни, кутии с кореселин, сода за сапун. В дома са установени още трима души – двама мъже на 36 и 45 г. от с. Просеник и Бургас, както и 29-годишна жена от Казанлък. Четиримата са задържани за срок до 24 часа. 

Същия ден, при друга полицейска операция, служители на Районното управление в Средец са извършили претърсване в дома на 40-годишен криминално проявен мъж от града. Намерени и иззети са метамфетамин, електрическа везна, газов и електрически котлон, стъклена лула за пушене, различни химични вещества и прекурсори, за които се предполага, че могат да бъдат използвани при производство на високорискови наркотични вещества. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. 

При полицейска операция, осъществена също вчера, е извършено претърсване в жилище в квартал „Пясъците“ в Несебър. Оттам е иззет канабис. Обитателят на жилището е задържан за срок до 24 часа.

 

Още по темата

Девет задържани при акция срещу наркотиците в София: Сред тях има и деца

Девет задържани при акция срещу наркотиците в София: Сред тях има и деца

Трима задържани за наркотици при полицейска операция в Шуменско

Трима задържани за наркотици при полицейска операция в Шуменско

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Водещи

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

  • Преди 1 минута
"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

  • Преди 5 минути
По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

  • Преди 9 минути
Северна Корея отправи остри критики към ЕС

Северна Корея отправи остри критики към ЕС

  • Преди 11 минути
Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

  • Преди 17 минути
България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

  • Преди 18 минути
Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

  • Преди 21 минути
Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

  • Преди 26 минути
Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

  • Преди 32 минути
"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

  • Преди 40 минути
Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

  • Преди 45 минути
Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

  • Преди 47 минути
ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

  • Преди 1 час