Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Шестима души са задържани при полицейски действия срещу разпространението и производството на наркотични вещества в област Бургас.

Иззети са метамфетамин, канабис, химични вещества и прекурсори, както и оборудване, използвано при производство на наркотици. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предава БТА.

При проверка в частен дом вчера в с. Просеник, община Руен, обитаван от 34-годишен криминално проявен и осъждан мъж, са открити и иззети вещи и прекурсори, свързани с производство на наркотични вещества. Сред тях – бяло кристалообразно вещество, реагиращо на метамфетамин, газова бутилка с горелка, бутилка с киселина, електронни везни, кутии с кореселин, сода за сапун. В дома са установени още трима души – двама мъже на 36 и 45 г. от с. Просеник и Бургас, както и 29-годишна жена от Казанлък. Четиримата са задържани за срок до 24 часа.

Същия ден, при друга полицейска операция, служители на Районното управление в Средец са извършили претърсване в дома на 40-годишен криминално проявен мъж от града. Намерени и иззети са метамфетамин, електрическа везна, газов и електрически котлон, стъклена лула за пушене, различни химични вещества и прекурсори, за които се предполага, че могат да бъдат използвани при производство на високорискови наркотични вещества. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

При полицейска операция, осъществена също вчера, е извършено претърсване в жилище в квартал „Пясъците“ в Несебър. Оттам е иззет канабис. Обитателят на жилището е задържан за срок до 24 часа.