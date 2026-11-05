Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

Сърбия не може да напредне по пътя към членство в Европейския съюз без реални реформи и възстановяване на доверието между Белград и страните членки. Това заяви докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула.

В публикация в социалната мрежа "Екс" хърватският евродепутат съобщи, че е поставил въпроса за европейската интеграция на Сърбия по време на заседание на Комисията по външни работи на Европейския парламент. На него еврокомисарят по разширяването Марта Кос представи новия пакет за разширяване на ЕС.

Пицула е попитал Кос дали смяната на правителството в Сърбия може да доведе до промяна във външнополитическия курс на страната. Особен акцент е поставен върху готовността на Белград да се присъедини към общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, както и върху отношенията със съседните държави.

По думите на Пицула Марта Кос е заявила, че Европейският съюз е готов да окаже съдействие на новото сръбско правителство за провеждането на необходимите реформи. Тя обаче е подчертала, че възстановяването на доверието между Белград и държавите членки, както и на доверието на сръбските граждани към Съюза, е от съществено значение.

Евродепутатът отбелязва още, че през последната година процесът на разширяване е постигнал напредък. Черна гора се приближава към приключване на преговорите за членство, Албания напредва по затварянето на преговорни клъстери, а Украйна и Молдова работят по отварянето на нови.

"Върховенството на закона, демокрацията и реформите остават основата на разширяването, което трябва да се основава на заслуги", подчерта Пицула, който е представител на Хърватската социалдемократическа партия.