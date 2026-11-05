Борисов с нова атака срещу властта: Лъжат за всичко и продължават да крадат

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към управляващите и работата на Народното събрание пред журналисти в парламента. Той обвини мнозинството в умишлено забавяне на мерките за поевтиняване на горивата и определи парламента като "абсолютно безсмислена организация".

„Вчера видяхте три почивки по 45 минути, няколко пъти, за да не влезе точката как да поевтинеят горивата, за да могат да продължат да крадат“, заяви Борисов.

Той припомни предложението на ГЕРБ за намаляване на ДДС върху бензина и дизела от 20% на 9%, което според него би довело до осезаемо понижаване на цените.

„Ние предлагахме от 20% на 9% да падне ДДС-то, което гарантира над 23–24 цента по-евтин бензин и дизел, вместо да богатеe рафинерията“, посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и забавянето на държавния бюджет за 2027 година, като подчерта, че не може да даде оценка на финансовата рамка, преди тя да бъде представена.

„Бюджет няма, бюджет трябваше да има на първи. Нищо не можем да коментираме, докато не го видим“, заяви той.

Бившият премиер призова българите да сравнят цените на горивата, природния газ и строителството на магистрали по време на неговото управление и при настоящата власт.

„Искам българите да сверяват през една година колко е била нафтата при Борисов, колко е била при Радев, колко е бил газът. Колко плащате за "Боташ", колко сте плащали тогава и какви са приходите от "Балкански поток"“, коментира той.

По думите му строителството на магистрали също е поскъпнало драстично, като посочи цена от 40 милиона евро за километър от автомагистрала "Струма".

Лидерът на ГЕРБ засегна и проблемите с топлоснабдяването в София, обвинявайки столичния кмет, че продължава да се оправдава с предишното управление.

По повод избора на членове на Висшия съдебен съвет Борисов заяви, че първо трябва да приключат политическите договорки между парламентарните формации.

„Нека да оставим пазарлъка между "Възраждане", "Прогресивна България", ПП и ДБ да завърши и тогава ще говорим“, каза той.

Борисов коментира и бъдещето на Комисията по досиетата, като постави под въпрос необходимостта от нейното съществуване.

„Тя вече няма функция. Всички агенти и бивши ченгета са в парламента, депутати и министри, така че за какво да съществува тази комисия?“, попита той.

В края на изявлението си лидерът на ГЕРБ коментира и политическата ситуация в САЩ след междинните избори, като свърза недоволството на избирателите с военните конфликти и растящите разходи за живот.

„Хората ги е страх от война, хората ги е страх от жертви и в момента навсякъде цените ги притискат. Когато парите отиват за военни железа, хората протестират и се чувстват неудовлетворени“, заключи Борисов.