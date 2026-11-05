Графити, музика и творчество оживяват подлеза до Борисовата градина в София

Подлезът до Борисовата градина в София, който през лятото се превърна в галерия за графити изкуство, отново ще оживее на 7 ноември. Събитието, организирано от Jameson Connects, ще предложи музика, творчество и разнообразни занимания за посетителите.

За музикалната атмосфера ще се погрижи DJ Sokrat със своето Taking Over парти. Гостите ще имат възможност да персонализират тениски и чанти, да играят джаги и да участват в работилница за приготвяне на коктейли.

През юни девет български графити артисти преобразиха стените на подлеза с подкрепата на Столичната община и съдействието на Sofia Graffiti Tour. В проекта се включиха Bilos, Sten Duc, Kotk, Epik, Yeto, Brus, Rays и артистичният дует Arsek & Erase.

„Когато преобразихме подлеза това лято, амбицията ни не беше просто да създадем красиво пространство, а да дадем на хората нов повод да се свържат с града“, заяви Антония Конте, бранд мениджър на Jameson за България.

Инициативата цели да превърне обновения подлез в място за срещи, изкуство и градска култура и след приключването на графити проекта.