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Описват щетите след наводнението в Шабла

Описват щетите след наводнението в Шабла
Снимка: Стопкадър

Доброволци се включиха в почистването на училиците от наносите

Община Шабла се възстановява след наводненията през последните дни.

След спирането на валежите, обстановката там се нормализира. Вчера със заповед на кмета Мариян Жечев беше отменено бедственото положение. 

Доброволци се включиха в почистването на училиците от наносите, донесени от проливните валежи. Предстои да се направи оглед на пораженията по пътната инфраструктура. Пътят за Тюленово остава затворен.

Таралеж припомня - след като река Шабла преля в града, беше обявено бедствено положение. Пред нашата медия кметът Мариян Жечев заяви, че общо 18 души бяха евакуирани. Две дами са били евакуирани първата вечер на валежите, още 16 души във вторник през деня. Вече всички те са по домовете си, каза Жечев.

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