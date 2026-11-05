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14-годишно момче е в болница, след като беше блъснато на пешеходна пътека в Бургас

14-годишно момче е в болница, след като беше блъснато на пешеходна пътека в Бургас
Pixabay

То е с комоцио, но без опасност за живота.

14-годишно момче е настанено в болница, след като е било блъснато от автомобил на пешеходна пътека в Бургас. Инцидентът е станал около 19:30 часа на булевард "Стефан Стамболов", в района на блок 118.

По първоначална информация 69-годишна шофьорка е отнела предимството на пресичащото дете при извършване на маневра и го е ударила, съобщава "Фокус".

Вследствие на удара момчето е получило комоцио и е транспортирано до УМБАЛ – Бургас, където е оставено за наблюдение.

Към момента няма опасност за живота на 14-годишното дете.

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