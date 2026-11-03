„Ще се разбием в земята“: Последните думи на пилотите преди самолетната катастрофа в САЩ, при която загинаха девет души

Девет души са загинали при катастрофа на частен самолет, паднал върху път в американския щат Флорида, на около 14 километра от имението „Мар-а-Лаго“ на президента Доналд Тръмп. Сред жертвите са технологичният предприемач Адам Робинсън, съпругата му, двете им деца и 20-годишната втора пилотка. Разследващите проверяват дали самолетът не е започнал да се разпада още във въздуха, преди да се удари в земята и да избухне в пламъци.

Машината, модел Learjet 60, е пътувала от Остин, Тексас, към Бахамските острови в неделя. Катастрофата е станала на шестлентовия път „Милитъри Трейл“ в окръг Палм Бийч.

Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) разследва възможността обледеняване, турбуленция или разрушаване на части от самолета по време на полет да са допринесли за инцидента, съобщи Би Би Си.

Последните думи на екипажа: „Ще се разбием в земята“

Данните от комуникацията с контрола на въздушното движение показват, че малко след излитането пилотите са съобщили за обледеняване и умерена турбуленция.

Екипажът е поискал разрешение за изкачване до 37 000 фута заради метеорологичните условия. По-малко от половин минута по-късно самолетът започнал рязко да губи височина и пилотите подали сигнал за бедствие.

Представителят на NTSB Том Чапман съобщи, че последвалото радиопредаване е било трудно за разбиране. Всички девет души на борда са загинали.

Според анализа на полетните данни самолетът е губел височина със скорост от стотици футове в секунда непосредствено преди сблъсъка.

В записите от радиокомуникацията се чува как член на екипажа съобщава за извънредната ситуация и описва изключително бързото снижение на машината.

Сред последните думи от пилотската кабина се чуват предупрежденията: „Ще се разбием в земята“ и „Нямаме повече време“.

Сред жертвите е цяло семейство

Седемте пътници са идентифицирани чрез съвместно изявление на техните близки. Сред загиналите са технологичният предприемач Адам Робинсън, съпругата му Хелън Шарп и двете им деца – Ема и Чарли.

Другите трима пътници са Рейчъл Рийд, Чарми Фер и Анита Мария Сетина.

Според публикации в американски медии пилотът е бил Джефъри Грегъри, а вторият пилот – 20-годишната Наталия Филгейрас. Тя е получила пилотския си лиценз на 17-годишна възраст.

При катастрофата е пострадал и човек, намирал се на земята. Той е получил нараняване на крака.

Отломки са разпръснати в района на катастрофата

На мястото на удара се е образувал голям кратер, който е бил обхванат от пламъци. Части от самолета са паднали върху спортни площадки, търговски обекти и жилищни имоти в близост.

Разпръснатите отломки са сред обстоятелствата, които карат разследващите да проверяват дали машината не се е разпаднала още преди удара със земята.

В социалните мрежи се разпространява видеозапис, за който се твърди, че е заснет от автомобилна камера и показва момента на катастрофата. Автентичността му обаче не е потвърдена.

Изваждането на останките от образувалия се кратер на пътя ще бъде изключително сложно, коментира експертът по авиационна безопасност Тимъти Монвил.

Разследването трябва да установи причините за катастрофата

От NTSB посочват, че обледеняването и турбуленцията са сред факторите, които се проверяват. Установяването на точната причина за инцидента обаче ще изисква продължително разследване.

По време на катастрофата в района са били регистрирани гръмотевични бури.

Експертите проверяват също дали самолетът е разполагал със записващо устройство за разговорите в пилотската кабина и дали то може да бъде открито сред останките.

В разследването участват Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), представители на производителя Learjet, метеоролози и специалисти по управление на въздушното движение.

Тръмп е бил в имението си в района

В неделя сутринта Доналд Тръмп се е намирал в резиденцията си „Мар-а-Лаго“, която е разположена на около 14 километра от мястото на катастрофата.

Приблизително час преди инцидента президентският самолет Air Force One е излетял от близко летище.