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Самолет с девет души на борда се разби във Флорида, няма оцелели

Самолет с девет души на борда се разби във Флорида, няма оцелели
АР/БТА

Машината е паднала на метри от близките къщи и преминаващи автомобили

Частен самолет с девет души на борда се разби в жилищен район в Южна Флорида и избухна в пламъци. При катастрофата няма оцелели сред пътниците и екипажа, съобщи министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи, цитиран от Асошиейтед прес. Машината е паднала на метри от близките къщи и преминаващи автомобили.

Видеозаписи, направени от очевидци, показват последните секунди преди удара. Самолетът, пътуващ към Бахамите, пада рязко от небето, удря се в земята и предизвиква мощен взрив. Пламъци обхващат района около мястото на катастрофата, а над него се издига гъст черен дим. Хората, станали свидетели на трагедията, не скриват шока си от факта, че машината се е разбила толкова близо до жилищни сгради.

Самолетът Learjet 60 е паднал в окръг Палм Бийч около 12:50 ч. местно време, съобщи Шон Дъфи в публикация в социалната мрежа Екс. Той определи инцидента като „ужасна трагедия“ и уточни, че Федералната авиационна администрация изпраща екип, който да подпомогне разследването на Националния съвет за безопасност на транспорта.

Губернаторът на Флорида Рон ДеСантис заяви, че към момента няма данни за загинали или пострадали хора на земята.

„Това беше катастрофална самолетна катастрофа“, каза той пред журналисти на мястото на инцидента. По думите му ударът е оставил голям кратер край пътя, а падането на самолета е изглеждало като на „падаща ракета“.

В неделя районът е бил засегнат от проливни валежи. Националната метеорологична служба е издала предупреждение за наводнения, което остава в сила до следобедните часове на следващия ден.

По информация на Федералната авиационна администрация самолетът е излетял от международното летище Остин-Бергстром в Тексас с направление към Бахамите. Засега властите не са съобщили самоличността на деветимата души на борда, нито точната причина за катастрофата.

Данните от комуникацията с диспечерите показват, че преди инцидента пилотите са докладвали за силна турбуленция, обледяване и валежи. Самолетът се е намирал на височина около 11 километра, когато екипажът е поискал разрешение за изкачване с още приблизително 610 метра.

Малко след това машината е започнала стремително да губи височина. Пилотът е обявил аварийна ситуация и е подал сигнал за бедствие. Преди удара самолетът е направил рязък завой надясно.

Записите от разговорите с диспечерите показват, че пилотът многократно е съобщавал за натрупване на лед по самолета и за турбуленция, която е предизвиквала резки промени във височината. След навлизането в зона с валежи ситуацията се е влошила бързо, а екипажът е сигнализирал за сериозни затруднения при управлението на машината.

След катастрофата властите в окръг Палм Бийч са разпоредили евакуацията на около 600 души от близък квартал с мобилни жилища. Районът около мястото на удара е отцепен, а пътят остава затворен до приключване на необходимите действия на разследващите екипи.

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