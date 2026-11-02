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В Анкара повечето гласоподаватели подкрепят Гюров и Кадев

В Анкара повечето гласоподаватели подкрепят Гюров и Кадев
Снимка: БТА

гласувалите с подаване на декларация на място са повече от хората в избирателните списъци.

След преброяването на гласовете от вота за президент и вицепрезидент в Анкара данните показват, че 203 души са гласували за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев, а 72 гласоподаватели са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев, предаде БТА.

Изборният ден в Анкара приключи навреме. В турската столица бяха разкрити две избирателни секции - в Посолството на Република България в Анкара и в кв. "Пурсаклар", където живеят по-голямата част от изселниците от България

Отново гласувалите с подаване на декларация на място са повече от тези, които бяха включени предварително в избирателните списъци. Активността на балотажа в Анкара обаче е по-висока в сравнение с тази на първия тур. През изминалата седмица до урните отидоха 165 души, а извлечението на изборните протоколи показа, че 84 души са подкрепили Андрей Гюров и Георги Кандев и 49 са гласували за Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

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