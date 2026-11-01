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В Турция приключи гласуването за президент и вицепрезидент на България

В Турция приключи гласуването за президент и вицепрезидент на България
Личен архив

В Турция бяха разкрити общо 78 секции

Приключи гласуването в Турция на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на България.

Секциите бяха затворени в 20 ч. местно време (19 ч. бълг. време). Изборният ден в югоизточната ни съседка започна в 7 ч. (6 ч. бълг. време). 

Като цяло изборният ден протече нормално, като в следобедните часове бе отчетена малко по-висока избирателната активност в Турция спрямо гласуването миналата седмица,

В Турция бяха разкрити 78 секции. Възможност за гласуване бе осигурена в Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, Къркларели, Коджаели, Маниса, Ялова, Балъкесир, Анкара, Ескишехир, Чанаккале, Биледжик, Сакария, Одрин, Анталия, Адана и Мерсин.

 

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