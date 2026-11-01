Социолози: Интригата на балотажа до голяма степен изчезва
Екзитполовете показват сериозна разлика между кандидатите
Социолозите Добромир Живков и Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“ коментираха първите екзитполове от балотажа на президентските избори.
Кръстева заяви, че около 20% от избирателите не са гласували на първия тур. По думите ѝ в цифрово изражение това се равнява на близо 9 процентни пункта разлика между кандидатите. Тя подчерта, че предстои да бъдат отчетени и гласовете от чужбина.
Добромир Живков коментира, че интригата до голяма степен е изчезнала. По думите му има индикации за по-висока избирателна активност сред българите в чужбина.
По данни на агенция "Алфа Рисърч" - двойката Илияна Йотова- Кирил Вълчев печели с 52.5% срещу 43.4% за Андрей Гюров- Георги Кандев.
Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.
Най-високата избирателна активност е в София, в 23-и избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%. В сравнение с първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.
На първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.