Социолози: Интригата на балотажа до голяма степен изчезва

Социолозите Добромир Живков и Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“ коментираха първите екзитполове от балотажа на президентските избори.

Кръстева заяви, че около 20% от избирателите не са гласували на първия тур. По думите ѝ в цифрово изражение това се равнява на близо 9 процентни пункта разлика между кандидатите. Тя подчерта, че предстои да бъдат отчетени и гласовете от чужбина.

Добромир Живков коментира, че интригата до голяма степен е изчезнала. По думите му има индикации за по-висока избирателна активност сред българите в чужбина.